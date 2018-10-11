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Ветеран ФСБ рассказал о запредельной коррупции в Крыму во времена Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В Киев везли деньги чемоданами с полуострова

В годы правления украинских властей в Крыму в регионе был разгул коррупции да такого уровня, что когда Россия туда вернулась после референдума в 2014 г., у наших силовиков "волосы вставали дыбом". Так прокомментировал бывший руководитель подразделения ФСБ РФ по борьбе с терроризмом, полковник запаса Владимир Луценко информацию о том, что в Керчи в среду, 10 октября, был пойман на взятке в 120 тыс. руб советник первого замглавы администрации города Александр Мордвинцев.

По данным местных СМИ, он якобы оказывал юридические услуги частным образом. Также известно, что этот гражданин ранее работал в администрации в управлении имущественных земельных отношений.

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По мнению полковника запаса, если российские силовики сажают коррупционеров, значит это положительно влияет на имидж страны. И такое положение дел нормально.

"А врагам любые наши действия будут давать дополнительный повод для обвинений. Южные регионы и в советское время были подвержены коррупции больше остальных в нашей стране. Там много соблазнов, много легких денег. Во времена Украины там был вообще разгул коррупции. Когда Россия пришла в Крым, у моих коллег волосы вставали дыбом, такой там был коррупционный фон, который насаждался из Киева", – рассказал в эфире НСН Луценко.

Он уверяет, что украинские чиновники возили в Киев из Крыма деньги чемоданами, но "сейчас мы навели порядок, и продолжаем бороться с коррупцией".

Ранее сегодня член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заметил, что у нынешней Керченской администрации осталось большое коррупционное наследие от Незалежной. Он выразил надежду, что случай с Мордвинцевым "будет наукой, что все, кто нечестно ведут дела с государством, будут сидеть в тюрьме".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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