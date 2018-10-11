Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
127 новости
Здание спального корпуса санатория "Сосняк" в Ялте загорелось вечером 10 октября. Пожарные службы быстро приехали на место происшествия и уже через полчаса локализовали возгорание в старом двухэтажном доме. К счастью, корпус не использовался. По сообщению ТАСС, в результате ЧП никто не пострадал.
Площадь пожара составила 400 кв. метров. Лишь к трем часам утра 11 октября спасателям удалось полностью потушить огонь. Санаторий находится среди деревьев, однако пожар не успел перекинуться на лесной массив.
Им крупно повезло, что остались живы
Верховная рада оказалась под каблуком заокеанского куратора