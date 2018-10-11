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В Крыму сгорел санаторий

Кадр youtube.com
Пожар удалось полностью ликвидировать лишь спустя несколько часов

Здание спального корпуса санатория "Сосняк" в Ялте загорелось вечером 10 октября. Пожарные службы быстро приехали на место происшествия и уже через полчаса локализовали возгорание в старом двухэтажном доме. К счастью, корпус не использовался. По сообщению ТАСС, в результате ЧП никто не пострадал.

Площадь пожара составила 400 кв. метров. Лишь к трем часам утра 11 октября спасателям удалось полностью потушить огонь. Санаторий находится среди деревьев, однако пожар не успел перекинуться на лесной массив. 

Маргарита КОЧЕРГИНА
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