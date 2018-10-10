У берегов Крыма треснуло судно

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С поврежденного сухогруза эвакуировали семь человек. Ранее сообщалось, что судно получило пробоину и село на мель. Однако чуть позже эту информацию опровергли.
Как выяснилось, сухогруз "Нила" с тремя тысячами тонн угля на борту стоит на якоре. Судно попросту треснуло от старости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Он не на мели – он на якоре. Судну 40 лет, трещина в нем. Уже часть экипажа, семь человек, сняли", – заявил собеседник агентства.
Всего на борту сухогруза было 11 членов экипажа. 10 украинцев и один гражданин Азербайджана.
После ЧП капитан по непонятным причинам отказался от помощи -к сухогрузу отправили два буксира и предложили откачать воду.
По уточненным данным, "Нила" находится в Азовском море в пяти милях от крымского побережья.
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