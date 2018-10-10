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На Украине задумались о проукраинской революции в Крыму

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
Экстремисты Незалежной строят планы по "возвращению" полуострова

В украинском парламенте выдвигают идею о превращении российского региона в национально-территориальную автономию в рамках основного закона Украины. С такой инициативой выступил депутат Верховной рады, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Мустафа Джемилев.

По его словам, по поручению президента Петра Порошенко рабочая группа уже сочинила соответствующие поправки в Конституцию страны. Их может рассмотреть Конституционная комиссия в ближайшее время.

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"Если она одобрит, а мы надеемся, что так, после этого будет рассматриваться в Верховной раде Украины, там нужно всего 226 голосов для того, чтобы отправить в Конституционный суд. После заключения Конституционного суда снова возвращается в Верховную раду и там нужно конституционное большинство. И очень нам важно, чтобы было понимание важности этого решения о переформатировании автономной республики", – заявил пан Джемилев в эфире телеканала "Прямой".

На вопрос ведущего о том, что в чем именно состоит важность данных поправок, гражданин Незалежной отметил, что Киев хочет "дать стимул" проукраинским движениям на полуострове.

Он сокрушается тем фактом, что когда оставшийся в Крыму "коренной народ", отстаивающий свое "украинство", смотрит телеэфиры из Украины, то видит одни лишь дрязги политиков – "кто у кого чего украл, кто какой не хороший". "Это их деморализует", – уверен пан Джемилев.

А крымские татары, подчеркнул ведущий, и гость с ним согласился, между тем являются "главной силой сопротивления на полуострове", однако в Киеве их борьба никого не волнует.

Постмайданные власти чуть ли не каждый день обсуждают Крым, в том числе выдвигают разные прожекты, что им делать с тем, что им уже давно не принадлежит. И не все рвутся полуостров "возвращать". Так, в июне экс-начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата заявил, что Украина должна выкопать канал на границе с Крымом, дабы суда спокойно проходили в Азовское море и украинские порты в Мариуполе и Бердянске.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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