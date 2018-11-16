Война с Россией закончится для Украины в два счета

Армии Незалежной предсказали немедленный крах

Если Киев все же отважится устроить "блицкриг" против Москвы, чтобы завершить его парадом на Красной площади, то его результаты будут крайне печальны для украинцев. Агрессор потерпит сокрушительное поражение. Такое признание сделал бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.



"Мы не можем показать ни успехи в экономике, ни успехи в развитии мощных вооруженных сил. Да, мы сейчас можем статично держаться против группировок, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит",– заявил Смешко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, военный бюджет страны расходуется крайне неэффективно. К примеру, в США на оборонные нужды тратится 1,5-2% ВВП, и на сайте Конгресса расписано вплоть до цента, на что ушли деньги. В то же время в проекте бюджета Украины на 2019 г. на военную сферу предполагается выделить 5,3%, но неизвестно, на что они тратятся.

Более того, украинское военное командование жалуется на то, что "финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный". По словам министра обороны сопредельной республики Степана Полторака, военный бюджет требует увеличения.

Тем временем активность украинских военных в Азовском море свидетельствует о том, что полностью исключать самоубийственную для Киева попытку нападения на Москву нельзя. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Его беспокоит "тревожная ситуация, которую создают заявления киевского руководства по отношению к Азовскому морю, где искусственно раздувается так называемая милитаризация моря".

"Это искусственное построение, направленное на эскалацию ситуации в Азовском море, и на самом деле Россия ведет себя предсказуемо – в соответствии с международным правом. Ситуация опасная, и нагревается она Киевом", – заявил дипломат на встрече с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид. Его слова приводит ТАСС.

Накануне украинские пограничники задержали в Азовском море 15 судов в наказание за то, что они заходили в крымские порты. В Кремле указали на незаконность подобных действий Киева.

О том, что украинская армия должна напасть на Россию и закончить эту войну на Красной площади в Москве, ранее заявил бывший народный депутат Украины Тарас Черновол. В РФ это предложение сочли неадекватным и абсурдным.