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Киев мечтает о блицкриге до Москвы

Фото: www.globallookpress.com
Возвращение Донбасса и Крыма - уже не главная цель

Киевские власти должны провести операцию по захвату европейской части России. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, бывший глава избирательного штаба экс-президента Украины Виктора Януковича Тарас Черновол.

Комментируя состоявшиеся 11 ноября выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, он отметил, что Киев не имеет власти в Донбассе.

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"Занять эти территории мы не можем по одной причине: потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве", – указал Чорновол в эфире телеканала ZIK. Однако, признал он, Украина к таким шагам не готова. Поэтому дипломатические меры и политика санкций – единственные инструменты, к которым может прибегнуть Киев.

Ранее министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян предложил украинцам, которые по разным причинам посещают Россию, взять автомат и "возвратить" Кубань и Москву, а потом уже говорить о необходимости поездок, напоминает RT.

Николай ВИКТОРОВ
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