В Киеве началась "революция холодных батарей"

В украинской столице началась акция протеста из-за отсутствия центрального отопления в жилых домах. Участники стихийного митинга перекрыли движение транспорта на бульваре Леси Украинки. Они требуют от чиновников немедленно обеспечить подачу тепла в жилища.



По пешеходному переходу без остановки ходят люди, в руках у которых – плакаты с требованием подключить их дома к отоплению. Собравшиеся возлагают вину за ситуацию, в которой оказались, на жилищно-эксплуатационную контору, которая обслуживает их дома, и на Министерство регионального развития, передает ТАСС. Из-за перекрытия бульвара весь центр города стоит в километровых заторах.

Срыв отопительного сезона произошел в Кривом Роге, Смеле, Сумах, Шепетовке, Херсоне и других городах страны. Энергетические компании объясняют отказ подавать тепло в дома задолженностью населения перед государственной компанией "Нафтогаз". Она обеспечивает котельные топливом.

Из-за холода в домах люди устраивают протестные акции. Они захватывают котельные и офисы жилищно-эксплуатационных контор. В Черкасской области жители перекрыли движение на автомобильной трассе. Они также отправили инициативную группу в Киев, которая должна донести "Нафтогазу", что население коммунальные услуги оплачивает исправно. Долг же в $3,6 млн сформировался по вине частного предприятия, которое отапливало дома в Смеле последние восемь лет.

Похожая ситуация в Херсоне, где по вине посредника образовалась задолженность в размере $2,2 млн и возникла критическая ситуация с работой ТЭЦ. В городе также закрыты часть школ и дошкольных учреждений.

В Кривом Роге местное предприятие не выполнило график погашения долга, поэтому "Нафтогаз" тут же оставил котельную без топлива. В результате в городских школах и детсадах был объявлен карантин. На этом волна отключений не закончится: на очереди Харьковская и Одесская области, а также Киев, где долги за отопление самые высокие.

"Власть провалила подготовку к отопительному сезону. В этих городах долги накапливались от года к году, более того, еще в прошлом году проявились откровенно криминальные схемы, когда уплаченные горожанами деньги лихо и беспрепятственно переводились за рубеж. Вместо того чтобы найти преступников и заставить их возместить ущерб, власть и руководство "Нафтогаза" решили просто не давать номинацию газа таким населенным пунктам", – прокомментировал ситуацию депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Проблема не только в населении, которое не платит вовремя, но и, например, в государственных программах. Если субсидии и льготы вовремя не компенсируют, предприятия не могут в полной мере заплатить за газ, им насчитывают штрафы и пени. Но если тело долга после того, как государство заплатит за льготников, они смогут погасить, то источника средств для погашения пени и штрафов нет", – приводит "Царьград" мнение эксперта в энергетических вопросах Геннадия Рябцева.

Протест замерзших украинцев попытался оседлать лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Он призвал президента страны включить газ и подать тепло. В противном случае, по мнению парламентария, действующее правительство должно уйти в отставку. С похожим призывом к главе государства обратился и мэр Киева Виталий Кличко.