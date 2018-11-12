Постмайданные власти довели население до новых акций протеста

На карте Украины растет число населенных пунктов, которые могут остаться без теплоснабжения нынешней зимой. А всему виной долги перед газовыми предприятиями. Тяжелая ситуация сейчас назрела в Шепетовке (Хмельницкая область) и Смеле (Черкасская область). Также с утра приходят тревожные новости из Днепропетровской области – из города Кривого Рога. Там замерзший народ взял в осаду газораспределительную компанию "Криворожгаз".



Власти Шепетовки сегодня заявили, что газоснабжение города может быть прекращено уже во вторник в связи с задолженностью. Ситуация сложилась весьма чрезвычайная, а в ближайшие два дня "может осложниться еще больше", сообщил мэр города Михаил Полодюк.

"Связана она с тем, что в городской совет на прошлой неделе поступило письмо-предупреждение от "Шепетовкагаз" о том, что с 13 числа будет прекращено газоснабжение по всей Шепетовке, что автоматически может привести к локальной ЧС по городу", – цитирует УНН пресс-службу городского головы.

По словам Полодюка, местные власти "исчерпали набор всех юридических инструментов для того, чтобы решить ситуацию законным способом". Поэтому мэр не нашел иных средств, как созвать 14 ноября жителей на "общегородское вече".

Ранее в понедельник стало известно еще об одних замерзающих украинцах – с 12 ноября в Смеле будет введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. С сегодняшнего дня в этом городе закрыли 11 школ, в 12 детсадах помещения для сводных групп отапливают с помощью электричества. Местные власти в сложившейся ситуации винят задолженность компании "Энергоинвест" поставщикам газа, а именно ОАО "Черкассыгаз", пишет "112".

То, что происходит сейчас в Незалежной, на примере активного недовольства криворожцами холодными батареями в домах, по мнению украинского эксперта энергорынка Валентина Землянского, можно назвать "газовым бунтом", который накрывает всю державу.

"Как минимум в двух городах начинаются акции гражданского неповиновения с мордобоем исполнителей. К чему это приведет в масштабах страны – вопрос риторический. Но спрогнозировать ситуацию с учетом снижения температуры, несложно – когда дома морозильник, сидеть точно никто не станет", – прокомментировал он ситуацию порталу "Страна.ua".

По информации издания, на сегодня проблемы с теплом испытывают в десятках населенных пунктов Украины, помимо уже выше названных: в Павлограде (Днепропетровская обл.), Северодонецке, Горском, Золотое (Луганская обл.), Новом Роздоле, Новояворовске (Львовская обл), Кропивницком (декоммунизированный Кировоград), некоторых микрорайонах Харькова и других. Эксперты считают, что список замерзающих будет лишь пополняться.

А с учетом того фактора, что постмайданные деятели вогнали Незалежную в долговую ловушку МВФ и европейских партнеров, которые потребовали ради траншей, в том числе, поднять для населения цены на газ (чтобы как в цивилизованных странах), и таки их взвинтили с 1 ноября на 23,5%, можно не сомневаться, что украинские граждане не справятся с этой ценовой ношей. Значит, к старым тарифным задолженностям прибавятся и новые.

Напомним, в начале октября Госстат сообщил, что по состоянию на август 2018 г. украинцы должны за услуги по ЖКХ 38,4 млрд гривен. И больше всего за газ – 16,7 млрд грн, а также за централизованное отопление и горячую воду – 10,4 млрд гривен.

Всякая революция и госпереворот требуют своих жертв.

