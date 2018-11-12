В Сербии призвали к Всеправославному собору

Действия Константинополя, снявшего в середине октября анафему с двух раскольников из неканонических церквей Украины, раскритиковал архиерейский собор Сербской православной церкви. Об этом говорится в заявлении СПЦ, распространенном в понедельник, 12 ноября.

"Собор с сожалением отмечает, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать лидеров двух раскольнических группировок на Украине – Филарета Денисенко и Макария Малетича", – указывается в документе.

Отмечается, что в свое время Филарет был лишен сана, после чего его подвергли анафеме, а Макарий лишен апостольского преемства как "духовный отпрыск секты так называемых самосвятов".

"Собор не признает указанных деятелей и их последователей как православных иерархов и клириков и, следовательно, не принимает литургическое и каноническое общение с ними и их сторонниками", – подчеркивается в заявлении.



Иерархи СПЦ предложили Константинополю и другим поместным церквам рассмотреть "вопрос автокефалии и православной диаспоры как можно скорее" на Всеправославном соборе, дабы "подтвердить и укрепить соборность и единство Православной Церкви и в будущем избежать искушения", через которое она сейчас проходит.

Комментируя это заявление, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заметил, что не церковное, а политическое решение Константинополя не понравилось остальным православным церквям, увидевшим в нем угрозу всем конфессиям.

"Совершенно ясно, если раскол, который уже начался, усугубится, он пройдет абсолютно по всем православным конфессиям. Все решения церквей, в том числе и Сербской, которые сейчас одна за другой заявляют о неканоничности решений Константинополя, направлены на то, чтобы продемонстрировать свое неприятие", – сказал RT эксперт.

Напомним, после того как стамбульская церковь объявила о начале предоставления автокефалии на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября разорвал общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.