Вашингтон хочет навязать Киеву "независимое" и дорогое топливо из-за океана

Проект "Северный поток – 2" поперек горла встал постмайданным властям и руководству Штатов. Американцы заверили Незалежную, что и дальше будут сопротивляться строительству российской трубы, предназначенной для доставки нашего газа европейским потребителям. Вашингтон намерен в качестве альтернативы убедить украинцев закупать топливо из США.

О противодействии "СП-2" сегодня говорили во время встречи министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри с премьером-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

"США очень четко выражают свое несогласие построением газопровода "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", и причины того очень понятны и ясны. Граждане Украины, граждане Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. Это сообщение может быть усилено тем, что мы хотели бы сообщить, что мы готовы работать как партнеры с Украиной. Это сообщение посылает президент США", – заявил Перри.

Судя по словам американца, Вашингтон намерен твердо обосноваться на просторах Незалежной. Посланник Штатов отметил, что его страна готова помочь реформировать не только "Нафтогаз" (что во исполнение условий выдачи транша МВФ обязан сделать Киев), но и украинский... кабмин.

"Мы хотели бы оказать помощь в ваших усилиях по реформированию вашей структуры, вашего правительства. Например, мы хотели бы поддержать усилия "Нафтогаза" относительно разделения добычи и распределения газа, также мы хотели бы поддержать ваши усилия по либерализации рынка электроэнергии и повышении прозрачности работы в этой области", – цитирует "112" господина Перри.

Пан Гройсман тут же откликнулся на эти предложения, указав на "широкий спектр" возможностей сотрудничества Незалежной и США в сфере энергетики.

"Все, что касается добычи украинского газа, взаимодействия в управлении газотранспортной системой, углубление сотрудничества в атомной энергетике и во многих других сферах, где мы имеем хорошие возможности вместе быть намного сильнее", – подчеркнул глава кабмина.

Осталось узнать цену вопроса – во сколько украинцам обойдется заокеанский сжиженный газ из США и как планируют американцы управлять ГТС Украины, которую хорошо бы еще модернизировать, а в недалеком будущем чем-то заполнять.

Буквально в конце прошлой недели экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко заявил, что по итогам полугодия 31% ценный антрацит Киев получил из США, хотя он намного дороже южноафриканского и российского. По его словам, именно Вашингтон навязывает украинским властям такие закупки. Червоненко обвинил в этом главу американской дипмиссии Мэри Йованович, которой пришлась не по нутру идея развития собственных месторождений в Незалежной.

"Посол США в своем письме не советует выделять деньги – порядка 4,5 млрд – на развитие украинских шахт, потому что может обидеться Пенсильвания и контрактов не будет... В нормальных странах политики – это концентрированные интересы бизнеса. Поэтому посол США пишет премьеру – вы пересмотрите, пожалуйста", – приводит слова Червоненко "ПолитНавигатор".

По информации бывшего министра, украинские шахтеры в сутки добывают по 11 тыс тонн угля, но готовы и 30 тыс тонн. При этом себестоимость черного золота станет другой, а импортный уголь для ТЭС уже не сравнится.

