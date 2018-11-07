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"Нафтогаз" потребовал компенсации из казны Украины за финансовые потери

Фото: www.globallookpress.com
У компании начались конвульсии перед неизбежной "смертью"

"Нафтогаз" пытается взыскать с правительства Незалежной компенсацию в размере свыше 6,6 млрд грн ($236 млн) за поставки газа населению страны по ценам ниже рыночных.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на определение суда, газовая компания обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к кабмину о возмещении ущерба в размере 6,634 млрд грн, поскольку в четвертом квартале 2015 г. правительство отказалось "создать механизм и источники компенсации выполнения НАК специальных обязательств по поставкам газа".

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Таким образом, считают украинские газовики, компании нанесен финансовый ущерб.

Правительство 19 октября приняло решение об увеличении отчисления НАК "Нафтогаз Украины" прибыли в госбюджет 2019 г. с 75 до 90%. А в конце месяца премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил о неизбежности разделения компании на две организации, как это предусматривает европейское законодательство. Одна будет заниматься добычей газа, а другая – транспортировкой и хранением топлива.

Еще более радикально выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Депутат Верховной рады объявила, что в случае ее победы на мартовских выборах президента Незалежной "Нафтогаз" будет ликвидирован после выплаты Россией долгов по решению Стокгольмского арбитража. О последнем мечтают вся постмайданная власть и местные ура-патриоты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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