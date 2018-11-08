Надоели: Европа пригрозила Украине санкциям

Лидеры Старого Света в ужасе от происходящего в стране

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович рассказал, что европейские сенаторы в шоке от жизни в Незалежной.

По его словам, лидеры стран Старого Света не понимают ситуацию, связанную со свободой слова. Их возмутило избиение журналистов. При этом европейцы предупредили, что если ничего не изменится, то придется ввести соответствующие санкции.

"Они говорят, что мы (французские сенаторы) будем информировать и правительство Франции, мы будем информировать европейские структуры и, самое главное, мы будем мониторить ситуацию – если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может стать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова", – сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Пользователи в Сети отметили, что Европа, наконец, стала обращать внимание на ужасные проблемы на Украине, передает РИА ФАН.