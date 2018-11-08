Порошенко раскрыл причины евроскепсиса

Украинский лидер ждет усиления борьбы с российскими СМИ в Европе

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны ЕС усилить политическое и экономическое давление на Россию, чтобы связать ее по рукам и ногам. В противном случае она сможет управлять судьбой европейцев, припугнул он.

"Если Кремлю удастся вмешательство в выборы на Украине, то этот успех развяжет России руки для вмешательства в выборы в ЕС в мае 2019 года", предупредил Порошенко, выступая на саммите Европейской народной партии в Хельсинки.

Его речь, собственно, свелась к тому, что Россия виновата во всем. А проводником ее "гибридной агрессии" являются СМИ, распространяющие "фейковую информацию". При этом, видимо, чтобы европейцы точно поняли, о чем идет речь, президент Украины указал на конкретное издание – Russia Today.

Выступление Порошенко прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Порошенко опять сегодня на нас ябедничал на какой-то конференции: Russia Today привел антиамериканизм в американские дома. Russia Today привел евроксепсис в европейский дом. Кто в твой дом алкоголизм привел, бедолага? Точно не мы", – написала журналистка в своем телеграм-канале.

Ранее на Украине арестовали руководитель портала РИА "Новости – Украина" Кирилла Вышинского. Его схватили в мае 2018 г. в офисе агентства и обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В настоящее время срок его пребывания под стражей продлен до 28 декабря.

И это – далеко не единственный случай, когда украинские власти заставляют молчать неугодные им СМИ. По словам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, подобное отношение к свободе слова на Украине может обернуться санкциями против Незалежной со стороны ЕС.