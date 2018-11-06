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Криминал на Украине лишит Порошенко поста президента

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПоклонская об отставке Луценко: Чует крах власти Незалежной
Запад отказывается иметь дело с коррумпированной властью

Насилие и безнаказанность на Украине отталкивают от страны международных партнеров и лишают ее нынешнего лидера Петра Порошенко поддержки Запада перед выборами. Случай с нападением на активистку Екатерину Гандзюк может стать последней каплей, говорится в статье бельгийского издания EUobserver.

Сотрудница Херсонского горсовета 33-летняя Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября в больнице, где последние три месяца лечила химические ожоги. Летом неизвестный мужчина облил ее серной кислотой. Но в итоге врачи не смогли спасти женщину, а правоохранительные органы не смогли установить преступника.

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Впрочем, последние, судя по всему, не очень-то и старались. Гандзюк была костью в горле многих высокопоставленных лиц на Украине, в том числе в структуре МВД, публично разоблачая их махинации и вскрывая коррупционные схемы. После покушения на нее генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что активистка наказана за свою деятельность.

"Причина возникновения такой ситуации не только в росте уголовных преступлений и плохой работе правоохранительных органов, но и в атмосфере тотальной ненависти к власти, которую разжигают некоторые общественные активисты", – припоминает EUobserver заявление генпрокурора.

Впрочем, за свое высказывание Луценко уже поплатился: во вторник, 6 ноября, под давлением критиков он был вынужден подать в отставку. Хотя своей вины не признал: уверял, что делал все, что мог.

А Порошенко пытается срочно исправить ситуацию: призывает расследовать дело несчастной жертвы криминала, рапортует о версиях и первых задержанных. Однако Гандзюк – далеко не единственная активистка, пострадавшая на Украине за последнее время. По данным Human Rights Watch, Amnesty International и Freedom House, только в 2018 г. в стране произошло более 50 нападений на борцов с коррупцией и критиков власти.

Это создает крайне негативный фон для Порошенко, который надеется в следующем году выиграть президентские выборы. Несмотря на то что Киев пользуется симпатиями Запада, там предпочтут посадить у руля Незалежной другую фигуру, столь же управляемую, но не запятнанную коррупционными скандалами. 

Николай ВИКТОРОВ
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