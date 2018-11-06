Гибель украинской активистки выйдет боком постмайданным вождям

Заявивший сегодня об уходе с поста генпрокурор Украины Юрий Луценко на самом деле решился на это, предчувствуя гибель действующей властной системы страны. Так прокомментировала депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская события в Незалежной, происходящие на фоне смерти херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк 4 октября.

"В органах прокуратуры не "за власть цепляются", как выразился Луценко, а за законом надзирают. Поэтому такой "громкий" жест генерального прокурора Украины (назначенного на должность, не имея ни одного дня стажа в органах прокуратуры) всего лишь пиар-ход и элементарная интуиция приближающегося краха преступной власти на Украине", – сказала в интервью агентству "Крыминформ" Поклонская.

Пан Луценко написал заявление об отставке во вторник, 6 октября, во время выступления в Верховной раде. Он намерен передать свое прошение президенту Украины Петру Порошенко не откладывая в долгий ящик. Причиной отставки, по его словам, стало вмешательство в работу правоохранительных органов, а также обвинения в бездействии, в частности, в деле об убийстве Гандзюк.

Напомним, 33-летняя активистка подверглась нападению 31 июля текущего года в Херсоне, когда неизвестные бандиты облили ее концентрированной серной кислотой. Гандзюк получила ожоги более 40% тела, а также серьезное повреждение глаз. На сегодняшний момент под стражей находятся пятеро подозреваемых по этому делу – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Все они в прошлом участники АТО, члены Украинской добровольческой армии, которую возглавляет националист Дмитрий Ярош.

Рада утвердила Луценко на посту руководителя Генпрокуратуры 12 мая 2016 года. Его кандидатуру предложил Порошенко.

Выступая сегодня с трибуны парламента, пан Луценко бросал обвинения и в адрес депутатов, обзывая их "мерзавцами" и "недорослями", у которых "лживые слезы" и "диарея мозга".

Одним словом, Майдан и гражданская война в Донбассе совершенно логично отрикошетили в, казалось бы, мирных областях Украины. Чтобы было понятно, атошник Васянович никогда не скрывал своих нацистских пристрастий. Как пишет в "ЖЖ" журналист и блогер Наталья Радулова, он хвастался в Сети татуировками со свастикой и наколкой с гербом Третьего рейха. Этим современным украинским фашистам награды вручал пан Порошенко. Васянович и Торбин, к слову, награждены орденом "За мужество" III степени и орденом "Народный герой Украины".

