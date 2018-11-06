Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киевских призывников обвинили в отсутствии патриотизма к Украине

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко уличили в связи с неонацистами
Желающих защищать родину все меньше и меньше

Военачальники Вооруженных сил Украины бьют тревогу: в Киеве срывается призывная кампания срочников ВСУ. Об этом заявил военный комиссар Киева Сергей Клявлин во время брифинга.

"Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне-крайне низкая. Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва" – сказал он.

По теме

По его данным, в настоящее время на срочную военную службу призвано лишь 39,5% из запланированного количества. При этом добираются на участки – 8%. То есть по состоянию на 5 ноября в столице Незалежной уклоняются от призыва в армию 23 тысячи 494 человека.

"Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий, крайне низкая... Граждане – жители Киева – в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их ищем с помощью органов Национальной полиции и уже доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к военной службе", – отметил Клявлин.


Такие показатели он назвал следствием "снижения патриотических настроений и распространения негативной информации об армии".

На Украине осенний призыв на срочную военную службу начался 1 октября. Согласно решению правительства, в ВСУ должны призваться почти 18 тысяч человек.

На днях украинский МИД послал ноту протеста Москве из-за того, что крымчане идут служить в ВС России. А еще ранее так называемый представитель президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин призвал призывников российского полуострова становиться на воинский учет  на территории Незалежной.

Напомним, глава государства в сентябре своим указом увеличил сроки осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 г. с октября по декабрь, хотя изначально планировалось завершить его в ноябре. В Генштабе такие действия объяснили увеличением численности призывников для комплектования войск Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лукашенко развернул орудия против России

Наша защита Батьке не нужна, с Америкой он справится и сам

С опозоренным Борисом Джонсоном жестоко расправились

Политика прилюдно сожгли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей