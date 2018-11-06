Желающих защищать родину все меньше и меньше

Военачальники Вооруженных сил Украины бьют тревогу: в Киеве срывается призывная кампания срочников ВСУ. Об этом заявил военный комиссар Киева Сергей Клявлин во время брифинга.

"Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне-крайне низкая. Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва" – сказал он.

По его данным, в настоящее время на срочную военную службу призвано лишь 39,5% из запланированного количества. При этом добираются на участки – 8%. То есть по состоянию на 5 ноября в столице Незалежной уклоняются от призыва в армию 23 тысячи 494 человека.

"Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий, крайне низкая... Граждане – жители Киева – в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их ищем с помощью органов Национальной полиции и уже доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к военной службе", – отметил Клявлин.

Такие показатели он назвал следствием "снижения патриотических настроений и распространения негативной информации об армии".

На Украине осенний призыв на срочную военную службу начался 1 октября. Согласно решению правительства, в ВСУ должны призваться почти 18 тысяч человек.

На днях украинский МИД послал ноту протеста Москве из-за того, что крымчане идут служить в ВС России. А еще ранее так называемый представитель президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин призвал призывников российского полуострова становиться на воинский учет на территории Незалежной.

Напомним, глава государства в сентябре своим указом увеличил сроки осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 г. с октября по декабрь, хотя изначально планировалось завершить его в ноябре. В Генштабе такие действия объяснили увеличением численности призывников для комплектования войск Нацгвардии и Госпогранслужбы.

