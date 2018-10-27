"Страшная проблема": Украина подсчитала небоевые потери

Главный бич армии Незалежной - болезни и самоубийства

За четыре года войны в Донбассе Украина без боя потеряла 2,7 тысяч военных. Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Больше всего жизней украинских солдат унесли различные заболевания (891 человек) и суициды (615 человек).

"Самоубийства – страшная проблема и большая трагедия", – признал Матрос в разговоре с изданием "Зеркало недели".

Также в числе причин небоевых потерь значатся аварии на дорогах (318), убийства (228) несчастные случаи (177), алкогольные и наркотические отравления (175), нарушение мер безопасности (101).