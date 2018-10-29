В Европе требуют отпустить Вышинского

Киев попал в опалу. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заступилась за редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Украине напомнили о журналистском праве, которое гласит, что репортер волен освещать интересующую его тематику, в том числе критического содержания. Также в полномочия акул пера входит публикация спорных, чувствительных и неприятных материалов, отметил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

Он подчеркнул, что борьба с пропагандой не должна идти вразрез с международным законодательством. Чиновник выразил надежду, что 150-дневное заключение российского журналиста закончится 4 ноября.

"Я призываю украинские власти ускорить расследование серьезных обвинений в адрес Вышинского и провести его в полном соответствии с принципами закона, необходимости и пропорциональности", - заявил Дезир, говорится в релизе на официальном сайте ОБСЕ.

Киев обвиняет Вышинского в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Якобы из-за украинского гражданства к нему не подпускаются российские консулы. В дипведомстве действия соседнего государства сочли произволом.

За Вышишского заступился президент РФ Владимир Путин. Нынешнюю политику украинского руководства он назвал " абсолютно беспрецедентной и недопустимой".