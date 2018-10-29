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"Нафтогаз" переформатируют под требования ЕС

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
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Украинские власти продолжают плясать под дудку западных кураторов

Расформирование украинской компании "Нафтогаз" неизбежная мера, такой шаг – требование Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман. Скорее всего, компания раздвоится.

При этом глава кабмина считает, что сегодня "Нафтогаз" ликвидировать нельзя.

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"Чтобы решиться начать изменения, должна быть четкая модель. В любом случае, разъединение "Нафтогаза" неизбежно: это предусматривает европейское законодательство – добыча газа с одной стороны, а транспортировки и хранения – с другой", – сказал в интервью "Укринформ" пан Гройсман.

Он отметил, что такой шаг является требованием ЕС, и если Киев хочет стать "единой частью энергетического сообщества, энергетической системы", то он должен пойти на него.

Глава правительства затруднился назвать пути решения данной проблемы, указав, что ею займутся специалисты и независимый наблюдательный совет.

"Когда они нам предложат успешную модель, будем рассматривать и принимать решение", – подчеркнул пан Гройсман, не уточнив точной даты ликвидации "Нафтогаза".

Напомним, что сейчас компания ожидает получить $2,6 млрд от "Газпрома", которые в феврале ей присудил Стокгольмский арбитраж. В начале октября Гройсман уже говорил, что выступает против идеи расформирования НАК "Нафтогаз Украины". По его мнению, ликвидация компании ликвидирует и сам долг кредитора – российского "Газпрома".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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