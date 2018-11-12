Народ Незалежной от холода пришел в бешенство, сорвав пломбы с котельных

Первые заморозки и остывшие дома довели до крайности жителей Кривого Рога. Они начали воровать газ, сорвав при этом пломбы на пяти из шести котельных.



Озлобленные и замерзшие украинцы осадили газораспределительную компанию "Криворожгаз" и начали диктовать свои условия. Впрочем, требовали они одного – газа в городские котельные.

Руководство "Криворожгаза" пыталось остановить бунтарей, однако они были непреклонны. Как итог – сорванные пломбы на котельных и падение давления в сетях, что говорит о воровстве голубого топлива.

Известно, что недовольные напали на аварийную бригаду и не подпускают их к месту "преступления". Чтобы избежать беды, директорат компании отправил своих сотрудников в отгулы. О "штурме" организации рассказала ее пресс-секретарь Дарья Орлова.

"Это может привести к технологической катастрофе", – цитируют Орлову "Украинские новости".

Полмиллиона человек мерзнут в своих домах из-за "Нафтогаза", который решил "наказать" предприятие "Теплоцентраль" за прошлогодние долги. Компания отказала ему в поставках голубого топлива. А "Криворожгаз", который обслуживает более 2 тыс. жилых домов, около 200 социальных и 30 культурных объектов, а также воинскую часть, не смог урегулировать вопрос задолженности и договориться с "Нафтогазом".

В результате недовольные жители Кривого Рога устроили митинг рядом с центральным офисом компании. Перед входом в "Криворожгаз" клубился черный дым от полыхающих шин.