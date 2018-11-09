Украине мало "Джавелинов"

На Западе рассматривается возможность поставок Киеву более мощного вооружения

Перевести борьбу с Россией на военные рельсы задумывают американские ястребы. Но сделать они это хотят руками украинцев. Для этого предлагается поставлять в наиболее конфликтные точки современное летальное вооружение. К этому, в частности, призвал бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Выступая на заседании Постоянного комитета парламента Канады, он заявил, что одних комплексов Javelin Киеву мало, чтобы победить в противостоянии с Москвой на Азове.

"В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля – земля" и "земля – море", чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег", – цитирует "Укринформ" призыв Хербста.

В мае 2018 г. американцы передали украинской стороне 210 ракет и 37 пусковых блоков переносных противотанковых комплексов Javelin. Всего за текущий год Киев получил от США, Великобритании, Канады и Литвы вооружения и военных технических средств на $40 миллионов. В бюджете США на 2019 г. заложено $250 млн на военную помощь Украине.