Страну продали Западу за грабительские кредиты

Власти Незалежной признались в банкротстве страны. Они заявили о неспособности обслуживать внешний долг и готовы в судах бороться за прекращение выплат международным кредиторам. Руководство Украины возмущено тем, что финансовые доноры фактически скупили государство на корню. Российские эксперты отмечают, что чиновники ведут себя как мелкие уголовники.



Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник обвинил Международный валютный фонд и другие зарубежные институты в том, что те навязали Киеву непосильные займы, воспользовавшись его беспомощным положением после "революции достоинства". "В неконкурентных условиях нам просто вставляют пальцы в дверь, зажимают их, заставляя влезать в долги, требуя взамен политических уступок", – посетовал эксперт.

Украинская экономика растет на 2-4% в год, и в этих условиях расплатиться с внешними долгами невозможно, считает Бортник. В будущем году на выплаты по кредитам Киев должен потратить около $12 миллиардов. Это примерно треть бюджета страны, который в основном наполняется за счет новых кредитов. Единственный выход разорвать порочный круг – реструктуризировать часть долгов (то есть перенести их выплату на 20-50 лет), а от части (примерно 40%) просто отказаться, предлагает политолог.

Наблюдатели из РФ полагают, что до добра это Незалежную не доведет. "Украина, на мой взгляд, в данном случае действует по принципу карманника: обобрал кого-то удачно в трамвае, значит, можно дальше таскать. В отношении долгов эта формула действует стопроцентно", – заявил "Свободной прессе" замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Он напомнил, что "Украина почувствовала безнаказанность" после того, как отказалась выплачивать долг России, а МВФ в нарушение своих собственных правил продлил стране кредитную линию. Рецепт успеха – "нагнетать в стране русофобию, изображать из себя жертву" и запугивать мир "российской агрессией", на противостояние которой нужно много денег.

"То есть, они сами себя втягивают в конфронтацию с Россией. Конфронтация с Россией превращается для них в промысел, в способ получения доходов. И Запад, как они считают, должен войти в положение – усилить санкции против России, а Украине, что называется, долги реструктуризировать или вообще списать", – указал ученый.

"Это иждивенческий абсолютно подход. Они уверены, что "съели" без проблем российские $3 млрд, и решили, что Запад будет вести себя так же. Не будет. Но и дефолта на Украине не допустит. Для Запада Украина – это их успех. Ее уход от России там расценивается, как большая победа. Если ее банкротить, то это их же картинку сразу смажет. Поэтому в Киеве понимают: все равно какую-то денежку им дадут", – заключил он.

Директор НИИ миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что отказаться от выплат по обязательствам Киеву вряд ли удастся. Кредиторам нет резона идти на реструктуризацию и допускать в стране дефолт. Деньги у Киева есть, отметил эксперт, но для выплаты долгов их придется отбирать у населения, снижая социальные выплаты.