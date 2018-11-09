Мариуполь выйдет из Украины

Западные аналитики накаляют обстановку, запугивая Киев

Действия России в Азовском море направлены на то, чтобы захватить Мариуполь. Об этом заявил британский полковник, эксперт украинского Института будущего по национальной безопасности и обороне Глен Грант.

По его словам, он проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что Мариуполь "отрезают" от Украины. Для этого там дестабилизируют обстановку и вызывают социальную напряженность.

"У России есть настоящее превосходство, она реально может уничтожить инфраструктуру, бизнес Мариуполя, металлургию", – заявил полковник украинским журналистам. Он указал, что Мариуполь – это только первый шаг России, ее конечная цель – отобрать весь юг Украины.

Киев же бессилен этому помешать. "Вам придется начать платить больше денег, для покрытия социальных проблем. Таким образом, вы на самом деле не только теряете доход, вы вынуждены тратить больше денег, чтобы поддерживать непродуктивную часть страны", – приводит слова эксперта РИА ФАН.

Так что "дипломатический путь" не подойдет. Нужен военный ответ. По крайней мере, следует организовать на Азове базу военно-морского флота. "Политически это означает послать России сигнал, дать понять, что вы серьезно настроены. Но вы не дадите России понять, что вы настроены серьезно, если корабли будут просто стоять на базе без действия", – предупредил Грант.

Ранее в парламенте Канады призвали поставлять на Украину больше мощного летального оружия.