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ЕС указал Украине на слабые темпы борьбы с коррупцией

Фото: www.globallookpress.com
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Финансовая помощь Брюсселя оказалась на волоске

Киевские власти недостаточно активно проводят реформу в судебной сфере и в области борьбы с коррупцией в стране. Таков вердикт Евросоюза, зафиксированный в ежегодном отчете Еврокомиссии по реализации соглашения об ассоциации ЕС – Украина.

Соответствующий документ обнародован на сайте организации в пятницу, 9 ноября.

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"За последний год Украина добилась прогресса в ряде важных областей, но еще предстоит провести несколько реформ, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации Украина – ЕС и его глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли", – говорится в докладе.

В частности, в документе отмечается медленный темп реформ в области судебной системы и мер по борьбе с коррупцией, а также подчеркивается необходимость их активизации. В отчете указывается важная роль в антикоррупционной борьбе гражданского общества, которое "должно быть в состоянии выполнять свою мужественную работу безопасно и беспрепятственно". В связи с этим ЕК напоминает Киеву о необходимости надлежащим образом расследовать нападения на активистов.

Также Незалежной поставлен на вид незначительный прогресс в создании независимых операторов ГТС и систем передачи электроэнергии.

Что касается коррупции, то в сентябре пока еще генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что источниками мздоимства в державе являются чрезмерный государственный сектор, таможня и сфера выдачи лицензий на природные богатства.

Сам же отчет ЕК опубликован на фоне скандала со смертью как раз антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, умершей 4 ноября на 34-м году жизни, не перенеся страшных ожогов от серной кислоты, в результате нападения в нынешнем июле в родном Херсоне. После многочисленных обвинений общественности в адрес Генпрокуратуры о слабом расследовании этого преступления 6 ноября в отставку подал пан Луценко, театрально засыпав депутатов Верховной рады гневными оскорблениями прямо с трибуны парламента. Президент Петр Порошенко пока не хочет снимать своего кума с должности.

"Он (глава государства) не принял моего шага. Он узнал обо всем за пять минут до моего выступления в Верховной раде. Тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение", – цитирует генпрокурора сайт Телевизионной службы новостей.

По его словам, заявление уже лежит на столе у пана Порошенко. Он рассмотрит его, как только вернется из рабочей поездки за рубеж.

Сейчас Незалежная в ожидании очередного транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €1 млрд, половину которого Киев может получить уже текущей осенью. Для этого украинским властям необходимо максимально быстро выполнить оставшиеся четыре из 21 требования Брюсселя, а именно: снять запрет на экспорт леса-кругляка, запустить автоматическую проверку электронной декларации, закон о кредитном реестре НБУ и проверку информации о бенефициарных владельцах компаний, пишет "112".

Комментируя заявление ЕК по поводу недоработок по части борьбы с коррупцией и судебной реформы, политолог Александр Асафов считает, что Киев будет обещать Брюсселю исправиться, однако дело не сдвинется с мертвой точки.

"Судя по действиям киевской власти, которая полностью занята двумя процессами – участием в электоральной кампании на пост президента Украины и выполнением требований МВФ, – они выразят надежду на дальнейшее сотрудничество. Поскольку коррупция – основной процесс, который действует на Украине максимально эффективно", – сказал эксперт RT.

Украина будет оправдываться и обещать, а ЕС "вряд ли выступит с какими-то предупреждениями", отметил он.

Так что свои €500 млн Киев наверняка получит, поскольку надо же долги чем-то отдавать за взятые ранее транши.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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