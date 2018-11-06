Раскрыта истинная цель отставки генпрокурора Украины

Порошенко решил пожертвовать своим кумом, чтобы убрать из власти министра внутренних дел

Смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк совершенно неожиданно разворошила осиное гнездо постмайданной украинской политической верхушки. Сделанное сегодня в Верховной раде заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о своей отставке, в реальности может означать кадровой игрой президента страны Петра Порошенко на реакцию западных кураторов нынешней Незалежной. Так прокомментировал происходящее сегодня в стране бывший депутат парламента Владимир Олейник.

По его словам, тот факт, что смерть мало кому известной активистки вызвала вдруг такую бурную активность в обществе и за рубежом, может являться результатом "команды" смотрящих за Украиной.

"И общественники, которые, как правило, не имеют своей точки зрения, а выполняют заказ из-за океана, вдруг заявляют, что должны уйти в отставку генеральный прокурор Луценко и министр (Арсен) Аваков. Вот здесь Порошенко решил сыграть свою игру: пожертвовать кумом", – пояснил в интервью НСН Олейник.

Он считает, что заявление генпрокурора сделано по договоренности с Петром Алексеевичем, и в такой конфигурации глава МВД обязан тоже уйти со своего поста, поскольку именно при нем не раскрыты многие преступления против разных активистов и журналистов.

"Но Аваков не хочет в отставку, потому что с должности министра ему уходить некуда. У него ситуация как у Порошенко. Как только останется без должности и тот и другой – у них будут большие проблемы", – сказал эксперт.

Он напомнил, что ситуация с расследованием покушения на Гандзюк приобрела актуальность не сегодня, но такой общественный резонанс вспыхнул в последние дни, именно после ее смерти 4 октября. Напомним, что нападение на 33-летнюю активистку случилось еще 31 июля.

"Ветер дует с Атлантики, с посольства Соединенных Штатов. Вдруг в воскресенье посольства США, Великобритании, Канады и других стран, дружно заявили о необходимости найти заказчиков. Сразу же активизировались спящие блогеры. Активизировались те, кого мы называем агентами влияния, грантоеды. В воскресенье, в понедельник в 15 городах Украины прошли митинги", – заметил экс-депутат.

По его мнению, сегодняшняя реакция в Киеве стала просто вынужденной мерой. Запад требует публичной порки, добавил Олейник. Реформы в стране потерпели фиаско и народ сейчас готов устраивать "уличное правосудие".

"Совершаются самосуды, беспредел, государство как таковое отсутствует, есть территория, потому что не действует принцип верховенства права", – резюмировал он.

Напомним, в отставку пан Луценко громогласно "ушел" прямо с трибуны Рады, по ходу обозвав некоторых парламентариев "мерзавцами" и "недорослями".

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе", – приводит издание "Свободная пресса" слова генпрокурора.

Посмотрим, какой шаг сделает пан Аваков.

Что касается кумовства пока еще действующего генпрокурора, то он в 2013 г. крестил дочь нардепа Юрия Стеця, а крестной матерью, и, соответственно, кумой пана Луценко стала жена Петра Алексеевича – Марина. Кумовство на Украине – сильная вещь.

