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Раскрыта истинная цель отставки генпрокурора Украины

Арсений Аваков. Фото: www.globallookpress.com
Порошенко решил пожертвовать своим кумом, чтобы убрать из власти министра внутренних дел

Смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк совершенно неожиданно разворошила осиное гнездо постмайданной украинской политической верхушки. Сделанное сегодня в Верховной раде заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о своей отставке, в реальности может означать кадровой игрой президента страны Петра Порошенко на реакцию западных кураторов нынешней Незалежной. Так прокомментировал происходящее сегодня в стране бывший депутат парламента Владимир Олейник.

По его словам, тот факт, что смерть мало кому известной активистки вызвала вдруг такую бурную активность в обществе и за рубежом, может являться результатом "команды" смотрящих за Украиной.

"И общественники, которые, как правило, не имеют своей точки зрения, а выполняют заказ из-за океана, вдруг заявляют, что должны уйти в отставку генеральный прокурор Луценко и министр (Арсен) Аваков. Вот здесь Порошенко решил сыграть свою игру: пожертвовать кумом", – пояснил в интервью НСН Олейник.

Он считает, что заявление генпрокурора сделано по договоренности с Петром Алексеевичем, и в такой конфигурации глава МВД обязан тоже уйти со своего поста, поскольку именно при нем не раскрыты многие преступления против разных активистов и журналистов.

"Но Аваков не хочет в отставку, потому что с должности министра ему уходить некуда. У него ситуация как у Порошенко. Как только останется без должности и тот и другой – у них будут большие проблемы", – сказал эксперт.

Он напомнил, что ситуация с расследованием покушения на Гандзюк приобрела актуальность не сегодня, но такой общественный резонанс вспыхнул в последние дни, именно после ее смерти 4 октября. Напомним, что нападение на 33-летнюю активистку случилось еще 31 июля.

"Ветер дует с Атлантики, с посольства Соединенных Штатов. Вдруг в воскресенье посольства США, Великобритании, Канады и других стран, дружно заявили о необходимости найти заказчиков. Сразу же активизировались спящие блогеры. Активизировались те, кого мы называем агентами влияния, грантоеды. В воскресенье, в понедельник в 15 городах Украины прошли митинги", – заметил экс-депутат.

По его мнению, сегодняшняя реакция в Киеве стала просто вынужденной мерой. Запад требует публичной порки, добавил Олейник. Реформы в стране потерпели фиаско и народ сейчас готов устраивать "уличное правосудие".

"Совершаются самосуды, беспредел, государство как таковое отсутствует, есть территория, потому что не действует принцип верховенства права", – резюмировал он.

Напомним, в отставку пан Луценко громогласно "ушел" прямо с трибуны Рады, по ходу обозвав некоторых парламентариев "мерзавцами" и "недорослями".

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе", – приводит издание "Свободная пресса" слова генпрокурора.

Посмотрим, какой шаг сделает пан Аваков.

Что касается кумовства пока еще действующего генпрокурора, то он в 2013 г. крестил дочь нардепа Юрия Стеця, а крестной матерью, и, соответственно, кумой пана Луценко стала жена Петра Алексеевича – Марина. Кумовство на Украине – сильная вещь.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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