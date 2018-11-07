Еще одного несчастного задержали за попытку незаконно перейти границу

Ночь с 6 на 7 ноября выдалась нелегкой для украинца, который не раскрыл свое имя. Житель Незалежной хотел незаконно попасть на полуостров. Он пешком переходил из одной страны в другую по железнодорожной дамбе, которая находится у водохранилища химзавода "Титан".

Пограничники арестовали мужчину за попытку перейти российско-украинскую границу в обход специальных пунктов. Никаких документов, удостоверяющих личность, у него с собой не было, зато он прихватил предметы первой необходимости и личной гигиены.

Украинец находился в нетрезвом виде и не стал сопротивляться при задержании. Правда, отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов он не захотел.

Сейчас, как рассказали представители пресс-службы крымского погрануправления ФСБ РФ агентству РИА "Новости", пограничники выясняют личность арестованного и детали правонарушения. Вероятно, против него будет возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы.

К слову, это не первый случай, когда украинцы бегут из своей страны подальше от тяжелой и нищей жизни.

Например, в конце августа молодой человек тоже так рвался переехать в Крым, чем нарушил закон. Теперь он ждет своей участи под домашним арестом.

Украинцы пытаются попасть на территорию России в разных местах, у одного из них попытка незаметно пройти недалеко от пограничной заставы Армянска провалилась с треском.

Некоторые жители Незалежной даже имеют при себе паспорта, но, попавшись на правонарушении, оправдываются тем, что перешли границу в туристических целях и чтобы наладить дружественные отношения с россиянами.