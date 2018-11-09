Незалежная собралась топить чужие суда ради своего коварного плана

Заместитель начальника Управления народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Служба безопасности Украины готова затопить в Азовском море иностранные корабли.

"По нашим данным, руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности, и на этом фоне – попытки вооруженного вторжения с моря на территорию Республики", – приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.

По его словам, украинские спецслужбы наметили эти события на первую половину будущего года. Басурин считает, что Киев может пойти на самые экстремальные варианты действий "вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного".

В Азовском море с начала года серьезно накалилась обстановка, напоминает РИА "Новости". Украинские пограничники в марте арестовали крымский траулер "Норд" с десятью гражданами РФ на борту, а в августе в порту Херсона был задержан танкер "Механик Погодин".

В ответ на это Россия усилила пограничные досмотры на Азовском море, после чего Киев пригрозил нарастить свое присутствие в акватории и построить военно-морскую базу.