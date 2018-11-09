В Киеве прогремела серия взрывов

Нибиру
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
- Второе солнце: Нибиру воссияла над Америкой
139 новости
В пятницу, 9 ноября, на митинге в центре Киева произошли три взрыва. Очевидцы поделились фотографиями и видеосъемкой инцидента.
Митинг в столице Украины прошел против стройки на Андреевском спуске. На кадрах видно, как вдали валит густой дым, слышны крики людей, кто-то говорит о провокации.
По сообщению "РЕН ТВ", информации о пострадавших пока нет. На месте ЧП работают экстренные службы.
Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву
Страну продали Западу за грабительские кредиты