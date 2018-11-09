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В Киеве прогремела серия взрывов

Фото: www.globallookpress.com
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Появилось видео с места происшествия

В пятницу, 9 ноября, на митинге в центре Киева произошли три взрыва. Очевидцы поделились фотографиями и видеосъемкой инцидента.

Митинг в столице Украины прошел против стройки на Андреевском спуске. На кадрах видно, как вдали валит густой дым, слышны крики людей, кто-то говорит о провокации.

По сообщению "РЕН ТВ", информации о пострадавших пока нет. На месте ЧП работают экстренные службы.

Валентина МАЙОРОВА
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