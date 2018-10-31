Весь в белом "шоколадный" магнат предложил украинцам искать женщину

Украина могла бы обойтись без кредитной удавки Международного валютного фонда, если бы не обязательства по выплатам долгов в следующем году. А виной всему одна-единственная гражданка Незалежной. Такой бронированный бронежилет выдумал для себя президент страны Петр Порошенко. И не моргнул.

Данную броню он выставил на показ во время сегодняшней встречи с представителями украинского и международного бизнеса в Киеве. По его словам, нынешнее состояние экономики страны уже позволило бы Украине обойтись без заимствования.

"Я это подчеркиваю – если бы не пиковые расчеты по старым кредитам, которые относятся к выплате наступающего, 2019 г.", – цитирует главу государства его пресс-служба.

И тут пан Порошенко назвал главного врага Незалежной (вы будете смеяться, но в этот раз – не Кремль-Москва-Россия). Впереди ведь президентские выборы – надо правильную стезю электорату указать.

"Не лишним будет напомнить, что обязательства уравнять внутренние и внешние цены на газ – цену внутреннюю и цену импортного газа, Украина взяла на себя, когда, например, глава нынешнего правительства Владимир Гройсман был мэром Винницы и занимался трамваями и жэками, но точно не газом", – выбрал первую верную дорожку президент.

Дальше по нарастающей он аки гвозди начал вбивать в мозги украинцам трафареты с биографическими данными одной известной украинки.

"Соответствующий Меморандум с Международным валютным фондом помните когда был подписан? 31 октября, именно в этот день, только в 2008 году. Ровно десять лет назад. День в день. Странно, что оппозиция не празднует эту "торжественную" дату. Международный валютный фонд возглавлял тогда Доминик Стросс-Кан. А кто в то время был премьер-министром я называть не буду. На французском это звучит как "шерше ля фам", – возвестил пан Порошенко.

Каждый грамотный гражданин Незалежной, естественно, тут же нашел эту женщину – лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, возглавлявшую кабмин с 2007 по 2010 год. Именно при ней были взяты обязательства перед МВФ о повышении цены на голубое топливо для населения, как и приснопамятные газовые соглашения" с Москвой в 2009-ом.

Петр Алексеевич напомнил, в каких суммах исчислялась кабала неньки перед фондом.

"$54 миллиарда. Вот общее долговое наследие, которое "нагуляли" сегодняшние "борцы за правду" в 2007-2013 годах, когда были во власти", – подчеркнул пан Порошенко, скромно умолчав, что сам там был в те же годы и совсем не на мелких должностях. Скажем, в 2008 г. он занимал пост председателя совета Нацбанка Украины.

Президент заявил, что в любом случае государство обязано выполнить свои обязательства, хотя их "брали одни, а выполнять должны другие". Ну, в конце все-таки не удержался, еще глубже вбил гвоздь.

Такое впечатление, что "шоколадный" король решил сегодня сполна отыграться на вчерашнем феерическом выступлении пани Тимошенко, которая часа четыре представляла свою программу по спасению Отечества, то бишь Батькивщины, и тоже неоднократно поминала бизнес президента и получаемые им на нем дивиденды в России.

Добавим, что премьер Гройсман, тот самый спец по трамваям и жэкам, сообщил 19 октября, что Киев и МВФ в результате упорных переговоров достигли соглашения о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. Фонд подтвердил, что достиг с украинским кабмином договоренностей по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна $3,9 миллиарда. Новая программа для Киева будет одобрена еще в 2018-ом по итогам принятия госбюджета на будущий год.

