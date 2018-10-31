Надежды украинского политика развеяли

"Крымская стена", на падение которой рассчитывает кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, построена из сверхпрочного материала. Об этом политиков и русофобов Незалежной предупредил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

"Тимошенко надеется на то, что "крымская стена" падет как Берлинская. Но наша стена – не из бетона. Это – сами крымчане, наша воля к единству с Россией, – приводит РИА "Новости" слова законодателя. – Зубы они сломают о нашу стену. Уже сломали. Скорее рассыплются остатки Украины, чем пошатнется этот сверхпрочный монолит", – предупредил Константинов.

Ранее Тимошенко заявила в Женеве, что после президентских выборов на Украине начнется новый этап в решении проблемы Донбасса и Крыма. В частности, она пообещала предпринять все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы "крымская" стена пала, как в свое время Берлинская, и полуостров вновь стал украинским.

Выборы президента Украины должны состояться в конце марта 2019 года.