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В Крыму посоветовали Тимошенко поберечь зубы

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Надежды украинского политика развеяли

"Крымская стена", на падение которой рассчитывает кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, построена из сверхпрочного материала. Об этом политиков и русофобов Незалежной предупредил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

"Тимошенко надеется на то, что "крымская стена" падет как Берлинская. Но наша стена – не из бетона. Это – сами крымчане, наша воля к единству с Россией, – приводит РИА "Новости" слова законодателя. – Зубы они сломают о нашу стену. Уже сломали. Скорее рассыплются остатки Украины, чем пошатнется этот сверхпрочный монолит", – предупредил Константинов.

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Ранее Тимошенко заявила в Женеве, что после президентских выборов на Украине начнется новый этап в решении проблемы Донбасса и Крыма. В частности, она пообещала предпринять все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы "крымская" стена пала, как в свое время Берлинская, и полуостров вновь стал украинским.

Выборы президента Украины должны состояться в конце марта 2019 года.

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Николай ВИКТОРОВ
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