Нищая Украина наращивает военные мускулы

В стране построят новый разведывательный центр

В столице Незалежной началось возведение современного разведывательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны страны. Украинскую верхушку, похоже, не посещает мысль, что с таким дефицитом бюджета нужно думать не о бряцании оружием, а о спасении населения от голодной смерти.



Стройка стартовала сегодня, 19 октября. Символическую капсулу в фундамент нового здания заложил секретарь Совбеза Александр Турчинов. "Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО", – заявил чиновник в ходе торжественной церемонии (цитируется по официальному сайту ведомства).

По словам Турчинова, новая штаб-квартира Службы внешней разведки Украины (СВРУ) будет отвечать лучшим европейским образцам. Рядом с разведштабом построят общежития для рядовых сотрудников и дома малосемейного типа для офицеров.

Заплатят за эту роскошь обычные жители страны из своего кармана. Глава СНБО с гордостью отметил, что, несмотря на сложную экономическую обстановку в Незалежной, финансирование сектора безопасности и обороны с каждым годом возрастает. А все потому, что со стороны России продолжается "гибридная агрессия по всем направлениям".

"Для того чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная и, самое главное, своевременно полученная информация. В нынешних условиях жесткого противостояния разведобщество должно иметь современные технологии выполнения поставленных государством задач. СВРУ уверенно движется в этом направлении", – заключил глава Совбеза.

Киев укрепляет не только разведку, но и военно-морские силы. К счастью для украинцев, за плавающую технику (в отличие от разведывательной штаб-квартиры) можно не платить. Власти США предложили Незалежной бесплатно передать корабли типа "Оливер Хазард Перри" в рамках программы "Избыточное имущество".

Ранее Вашингтон собирался передать Киеву лишь списанные корабли береговой охраны. Но если информация о передаче пусть и устаревших фрегатов подтвердится, украинский флот получит ощутимое усиление.

Соединенные Штаты в последнее время расщедрились и теперь готовы бесплатно или почти бесплатно предоставлять украинской армии летальное оружие. В начале сентября в Незалежную с территории Польши были завезены около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5 млн 380 тыс. холостых патронов. По документам отправителем оружия является военная база в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк, США).

Также в сентябре Конгресс США одобрил выделение Украине в будущем году военной помощи на сумму $250 миллионов. Деньги пойдут на предоставление Киеву летальных видов вооружения, замены ранее поставленного оружия и военных товаров, логистической поддержки, проведение военных учений.