С начала этого года не стало больше 152 тысяч граждан этой страны

Украинцам сообщили неутешительную новость: население страны продолжает стремительно сокращаться. На 100 умерших приходится всего 58 новорожденных. Вероятно, демографическая ситуация в Незалежной лишь продолжит ухудшаться.

Как отмечает Государственная служба статистики Украины, на сайте которой опубликованы эти подсчеты, сейчас население страны составляет 42,2 миллиона человек.

Эти цифры неудивительны, ведь граждане живут в страшной нищете. Многим жителям государства не хватает средств на продукты питания. При этом Петра Порошенко совсем не волнует бедственное положение своих сограждан. Несмотря на дефицит бюджета, президент Украины спускает последние деньги на армию. Например, недавно в Киеве началось строительство современного разведывательного центра. Необходимость наращивать военную мощь оправдывают агрессией со стороны России.