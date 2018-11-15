Украине предсказали скорый распад

Страна развалится на несколько частей по вине киевских политиков

Незалежная прекратит существование как единое государство. Для этого не понадобится ни войн, ни внешнего вторжения. Развал спровоцируют нелепые заявления украинских политических деятелей. Такое мнение высказал депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин.



Политик назвал неадекватным заявление бывшего депутата Верховной рады Украины, экс-главы избирательного штаба Виктора Януковича Тараса Черновола о том, что украинская армия должна совершить блицкриг против России и завершить его на Красной площади в Москве.

"Во власти там практически нет нормальных людей, они там все с ума посходили, судя по этим заявлениям. Бандеровская идеология – она, как рак, поедает Украину. Придет все это к тому, что Украина как таковая или распадется вся, или там будет бунт, революция. Она уже на грани. А такими заявлениями они толкают государство к войне. Это самый настоящий фашизм, он не может без провокаций, войны, насилия", – заявил политик в эфире радио Sputnik.

О том, что Незалежная обречена, все чаще говорят и в Киеве. Украинский политолог Вадим Карасев предупредил власти страны о том, что государство может прекратить существование. По его словам, нужно задуматься о выживании страны, которую в будущем ждет статус "гетто для мигрантов". Эксперт предсказал не только отток населения из страны, но и потерю территорий.

"Страны не будет! Все уедут, тут останется двадцать миллионов, но такую большую территорию нам никто не даст. Нам скажут в ЕС, что у нас много места – кто вам давал право на такую большую территорию, когда вы не можете управлять собой", – отметил эксперт в эфире украинского телевидения (его слова приводит РИА ФАН).

Похожий прогноз о будущем Незалежной сделал и председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, Украина оказалась на грани развала. Вскоре на ее месте будет образовано несколько новых государств.

"Войны (Украины против России) никакой не будет. Поверьте, ее не будет. Дело не в том, что я стою и призываю к этому, Путин совершенно четко сказал по этому поводу. Какая война, ну о чем вы сейчас говорите? Здесь (нет необходимости действовать) даже ни обычными вооружениями, ни тем более ядерными", – заявил Калашников, выступая на ток-шоу "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".

Обращаясь к своим украинским оппонентам, депутат указал, что западные государства используют Украину как разменную монету и готовят развал страны по югославскому варианту. "Вы правильно сказали о Хорватии. Вы сейчас находитесь в процессе вот этой хорватизации. На базе Украины будет несколько государств, и к этому придется прийти", – отметил политик.