Поджог Андреевской церкви свалили на Москву

Киев бездоказательно оклеветал сторонников РПЦ

Церковь на Андреевском спуске в Киеве, которую власти Украины решили передать Константинопольскому патриархату, забросали бутылками с зажигательной смесью. Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) возложили ответственность за это на "приспешников Москвы".



"Полтора часа назад бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожар не произошел, вреда не нанесено, никто не пострадал. Но видим, что приспешники Москвы пытаются запугать представителей вселенского патриарха. Однако, как мудро говорил Святейший Варфоломей в глаза московитам, вселенский патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз", – написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП.

Как и следовало ожидать, представитель церковной структуры, которую в Москве считают неканоничной, не представил никаких доказательств того, что за данным инцидентом стоят сторонники РПЦ.

Ранее украинские СМИ сообщили, что попытка поджога Андреевской церкви произошла примерно в 7:20 по местному времени (8:20 мск). Сообщается, что после нападения хулиганы скрылись в Пейзажной аллее. В настоящий момент городская полиция ведет поиск нападавших.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон об Андреевской церкви в Киеве, согласно которому храм передается в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Здание является одной из главных достопримечательностей украинской столицы. Оно было построено в 1754 г. в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.

До 2015 г. церковь находилась в аренде у УПЦ КП. После этого ее вернули на баланс государства, в здании начался ремонт. Дальнейшая судьба церкви до последнего момента была неясна. Передача культового сооружения Константинопольскому патриархату стала знаком признательности со стороны киевских властей за то, что вселенский патриарх признал автокефалию (самостоятельность) Украинской православной церкви.

Томос (свидетельство) об автокефалии может получить лишь глава объединенной поместной церкви. Его должны выбрать на объединительном соборе православных церквей на Украине до конца этого года. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не собираются участвовать в мероприятии и не признают его итогов.