Объединительный собор в Киеве назвали ничтожным

Нарушающая каноны акция Константинополя унизит и украинских раскольников

Так называемый объединительный собор, который планируют провести украинские власти совместно с Константинопольским патриархатом для объявления о создании на Украине новой, независимой от Москвы церкви, не сможет оправдать даже свое название. По словам секретаря Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Якимчука, перспективы подобного сборища вообще оцениваются скептически.

"Так называемый объединительный собор, когда бы он ни состоялся, будет иметь ничтожные канонические последствия, поскольку в нем официально не будет участвовать единственная в стране каноническая Украинская православная церковь", – пояснил Якимчук "Интерфаксу".

Ранее Архиерейской собор УПЦ МП принял решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Причем 3 архиерея из 89 в это время были на приеме у президента Украины Петра Порошенко. Но даже если они и предпочтут покинуть лоно церкви МП, они не смогут говорить за всех. "Представлять (на объединительном соборе) они смогут только самих себя, и их участие нисколько не придаст каноничности готовящейся акции", – указал Якимчук.

Он обратил внимание и на другую важную деталь. Возглавлять собор Константинополь планирует поручить своему иерарху, митрополиту Франции Эммануилу. Это ясный сигнал раскольнику Филарету и прочим, кто мечтал при поддержке светских киевских властей встать во главе новой украинской церкви при уже Константинопольском патриархате. Раскольников ждет жалкая судьба.

"Мало того, что их лидеров унизили, грубо выбросив из процесса и не дав им даже появиться на так называемом соборе, но и предлагаемая им автокефалия не подразумевает никаких дополнительных прав по сравнению с теми, которыми уже более двадцати лет пользуется Украинская православная церковь", – отметил представитель МП.

Ранее появилось сообщение, что посланник Константинополя митрополит Эммануил прибудет в Киев для подготовки так называемого объединительного собора уже 15 ноября. Сам форум намечен на 22 ноября.