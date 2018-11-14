Глава Незалежной ломает через колено украинских священников

Вторые сутки не утихает история провала запланированной и сорвавшейся 13 ноября встречи президента Украины с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата. Среди множества версий вчерашнего фиаско активного инициатора псевдоавтокефалии Петра Порошенко сегодня появилась еще одна: истеричный ор главы государства, который он себе позволил в разговоре с предстоятелем УПЦ Онуфрием, а также беспардонное требование патриарха Константинополя Варфоломея.

По информации портала "Страна", пан Порошенко просто взбесился от нежелания митрополита Украинской церкви отступить от канонов в вопросе томаса. Об этом изданию рассказал источник в Киево-Печерской лавре.

С его слов, митрополит Онуфрий и президент страны провели "весьма эмоциональный" телефонный разговор о месте возможной встречи. Первый настаивал на лавре, а высокопоставленный госчиновник зазывал в здание национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом", где ранее располагался "Музей Ленина".

Предстоятель УПЦ, отметил собеседник издания, был спокоен, а президент "настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев".

В частности, священнослужители слышали, как пан Порошенко требовал от владыки Онуфрия "пойти на попятную" по вопросу автокефалии. В ответ на комментарий митрополита по этому поводу в трубке раздался раздраженный голос Петра Алексеевича: "Какие каноны! Какие каноны!"

Накануне в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного Синода УПЦ. В Украинской церкви сообщили, что Собор епископов готов встретиться с президентом, но только на церковной территории. Пан Порошенко настаивал на встрече лишь в предложенном им месте.

Более того, перед Собором Онуфрию передали письмо от Варфоломея, в котором содержалась директива епископату УПЦ явиться в полном составе пред очи Петра Алексеевича. По данным издания, митрополит проигнорировал это стамбульское послание, поскольку не признает власть Константинополя над украинской церковью.

Меж тем отступники нашлись. Самым активным сторонником инициатив главы Незалежной оказался митрополит Винницкий Симеон, который считается, по данным "Страны", "человеком Порошенко" и "кандидатом в главы новой церкви". Однако архиереи быстро поставили его на место.

"В условиях полного неприятия его позиции в рядах епископата УПЦ митрополит Симеон растерялся и морально "поплыл", он так и не смог внятно ответить на прямой вопрос митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки относительно того, собирается или нет Симеон покидать УПЦ ради карьеры в религиозной структуре, создаваемой с подачи Константинополя", – подытожил источник в лавре.

Между тем сегодня стало известно, что для подготовки так называемого "объединительного собора" в Киев едут два посланца Константинополя. Один из них – местоблюститель Западноевропейского экзархата митрополит Галльский Эммануил – прибывает уже в четверг, 15 ноября. Цель их визита – создание новой церкви Украины, независимой от Московского патриархата.

Собор намечен на 22 ноября, причем к этому времени уже будет готов устав "Православной церкви на Украине" и текст томоса об автокефалии. Тогда же должны выбрать главу будущей церковной структуры. Издание "Голос.UA" сообщает, что оба гонца Константинополя примут участие в соборе с правом голоса.