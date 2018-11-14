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Встреча Порошенко с иерархами УПЦ провалилась

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
На призыв президента откликнулись только 3 священнослужителя

Лидер Незалежной Петр Порошенко провел встречу с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Это подтвердил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Ранее от имени Порошенко всем иерархам УПЦ МП разослали письма с приглашением на беседу 13 ноября. Но желающих не нашлось, даже появились сообщения, что встреча будет перенесена на другой день. Как выясняется, переговоры все-таки состоялись.

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"Представители группы архиереев УПЦ (МП), которые поддерживают обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с президентом Украины", – написал Цеголко в Facebook.

Вот только оказалось, что на зов украинского президента явились лишь 3 иерарха из 89: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет (Кучеров), сообщает украинское издание "Религиозная правда".

Основной же епископат в этот день собрался в Киево-Печерской лавре. На экстренном заседании Священного Синода УПЦ МП, созвавшего Собор епископов, было принято решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем.

Порошенко, кстати, в лавру был тоже приглашен, но прибыть отказался.

Весной 2018 г. президент Украины к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви независимость, напоминает сайт "Комсомольская правда". В октябре в Константинополе объявили о начале процесса предоставления ей автокефалии.

Николай ВИКТОРОВ
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