В Киево-Печерской лавре указали Варфоломею на искаженное толкование им православных канонов

Решения Священного синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу от 11 октября 2018 г. не имеют канонической силы. Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ (МП), принятом на заседании во вторник, 13 ноября. Отныне Украинская православная церковь Московского патриархата прекращает евхаристическое общение с Константинополем.

"Приняв антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", – следует из документа, обнародованного на сайте УПЦ.

Также Собор признал решение из Стамбула об установлении юрисдикции Константинополя на территории Украины "следствием спекулятивной трактовки церковной истории".

В Лавре отметили недопустимость незаконного вмешательства Фанары во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решить украинский церковный вопрос с помощью участия государственной власти и раскольников, игнорируя голос канонической УПЦ и обращений сотни тысяч местных прихожан к Варфоломею с призывом не узаконивать раскол под видом автокефалии.

Сам же процесс предоставления томоса является искусственным и навязанным Киеву извне, что ведет к углублению разделения православных и может усилить конфликты среди верующих украинцев.

"При таких условиях участие епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви в этих процессах считаем невозможным", – подчеркивается в заявлении.

Собор надеется, что "голос многомиллионной паствы" УПЦ будет услышан, и призвал Константинополь к диалогу, в том числе "с братским участием всех поместных православных церквей".

Кроме того, лавра высказалась против попыток изменить название церкви, назвав подобные предложения "дискриминацией верующих".

"В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной радой Украины, Украинская православная церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, которые предусмотрены "Основами социальной концепции Украинской православной церкви", законодательством Украины и Европейской конвенцией по правам человека", – указывается в постановлении.

Ранее стало известно, что президент Петр Порошенко назначил на 13 ноября встречу с епископатом УПЦ в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом". Однако на условленную дату епископат собрался в Киево-Печерской лавре по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Сегодня же состоялось экстренное заседание Священного Синода УПЦ, созвавшего Собор епископов. И именно в лавру был приглашен президент страны.

Но Петр Алексеевич почему-то от встречи отказался, сообщает пресс-служба Украинской церкви.

В УПЦ подтверждают свое приглашение к главе государства, но исключительно "на церковной территории".

Позже во вторник пришли интересные вести с Фанары. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в церковных кругах Стамбула, Варфоломей может предоставить томос об автокефалии митрополиту Онуфрию, а не иерархам-раскольникам – Филарету или Макарию.

По словам собеседника агентства, за истекший месяц после заявления Константинополя по Украине ни одна церковь не признала Филарета, считая его по-прежнему раскольником.

"Ни одна. Это означает единство православной церкви. Нет папы у православных. В православии все решает Собор", – сказал он.

Источник Фанары считает, что если Варфоломей и дальше будет упорствовать, "он будет ослабевать".

"Сейчас если и идет речь о предоставлении автокефалии, то Онуфрию. Если дадут, то дадут митрополиту Онуфрию, и пусть делает, что считает (нужным). Но Онуфрий ее не просил, не хочет ее, не добивался ее", – указал собеседник агентства.

Похоже, Константинополь, прогнувшись под политические мечты пана Порошенко и постмайданной клики нынешней Незалежной, в угоду скачущим украинским националистам, загнал себя в угол. И выбраться оттуда будет ему очень сложно.

Украинская православная церковь окормляет миллионы верующих в стране.

