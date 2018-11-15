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Министров Украины окрестили монстрами

Фото: www.globallookpress.com
Пользователи опять шутят с помощью американского сервиса

В Незалежной на некоторое время пропал Кабинет министров, по крайней мере в Google Maps. IT-корпорация сделала его "Кабинетом Монстров".

Необычное название можно было увидеть лишь в украинской версии сервиса. О том, что "кто-то развлекается в Гугл-картах", рассказал пользователь Facebook, который опубликовал на своей странице скриншот "Кабинета Монстров".

Скорее всего, компания переименовала украинское правительство из-за массового запроса людей. Такое происходит уже не в первый раз. В октябре Верховная рада стала Верховной "ЗРадой", что означает "предательство" или "измена".

А летом Google Maps изменили обозначение Крымского моста со стороны полуострова на "Кримський Мiст". 

Полина ИВАНОВА
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