Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Киеве нашли применение миллиардам Януковича

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина накажет себя санкциями назло Москве
Деньги бывшего президента Украины многим не дают покоя

В украинском правительстве идет драка за миллиарды экс-главы государства Виктора Януковича. Суммы большие, поэтому может хватить всем. Вот только главы военного ведомства и Министерства по внутренним делам тянут одеяло на себя.

В частности, министр обороны Степан Полторак настаивает, что 4 млрд грн, конфискованных у бывшего президента, нужно пустить на покупку нового вооружения и ремонт старого. Еще миллиард – на строительство военных объектов, передает украинская "Экономическая правда".

По теме

Министр МВД Арсен Аваков считает, что минимум 2 млрд грн нужны его ведомству для обеспечения жильем полицейских. Кроме того, он указал на необходимость закупить пожарные машины – это еще 125 млн гривен. Новая техника нужна и пограничникам – это еще 49 млн гривен.

Исполняющий обязанности министра финансов Оксана Макарова подтвердила, что получено два документа с предложениями о распределении конфискованных средств. По ее словам, окончательное решение пока не принято. Но в ближайшие дни оно будет опубликовано в рамках итоговой версии бюджета страны.

Ранее правительство Украины сообщало, что в 2017 г. было конфисковано 7,5 млрд грн, которые на момент составления бюджета-2019 еще не были распределены. По другим данным, деньги утекли из казначейства еще в прошлом году.

Виктор Янукович бежал с Украины после госпереворота в 2014 году. По данным СМИ, он проживает в России.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Сорвался с катушек: Порошенко наорал на митрополита УПЦ

Глава Незалежной ломает через колено украинских священников

США притормозили санкции

Новые сенаторы решили не торопиться с усилением антироссийских мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей