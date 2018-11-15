В Киеве нашли применение миллиардам Януковича

Деньги бывшего президента Украины многим не дают покоя

В украинском правительстве идет драка за миллиарды экс-главы государства Виктора Януковича. Суммы большие, поэтому может хватить всем. Вот только главы военного ведомства и Министерства по внутренним делам тянут одеяло на себя.

В частности, министр обороны Степан Полторак настаивает, что 4 млрд грн, конфискованных у бывшего президента, нужно пустить на покупку нового вооружения и ремонт старого. Еще миллиард – на строительство военных объектов, передает украинская "Экономическая правда".

Министр МВД Арсен Аваков считает, что минимум 2 млрд грн нужны его ведомству для обеспечения жильем полицейских. Кроме того, он указал на необходимость закупить пожарные машины – это еще 125 млн гривен. Новая техника нужна и пограничникам – это еще 49 млн гривен.

Исполняющий обязанности министра финансов Оксана Макарова подтвердила, что получено два документа с предложениями о распределении конфискованных средств. По ее словам, окончательное решение пока не принято. Но в ближайшие дни оно будет опубликовано в рамках итоговой версии бюджета страны.

Ранее правительство Украины сообщало, что в 2017 г. было конфисковано 7,5 млрд грн, которые на момент составления бюджета-2019 еще не были распределены. По другим данным, деньги утекли из казначейства еще в прошлом году.

Виктор Янукович бежал с Украины после госпереворота в 2014 году. По данным СМИ, он проживает в России.