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Незалежная себе же угрожает ограничительными мерами: руководство страны пообещало ввести санкции против собственных предприятий. Причина столь жесткого решения, естественно, кроется в России, а именно в сотрудничестве со страной-агрессором, объяснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
"В санкционный пакет войдут украинские предприятия, которые сотрудничают с оборонным комплексом России или усиливают ее оборону", – отчитался он перед журналистами, передает ТАСС.
По словам Турчинова, экономический удар в виде "мощных разноплановых санкций" будет ответом на выборы в ДНР и ЛНР. Пакет ограничений, заверил секретарь СНБО, затронет и тех, "кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых выборов на оккупированных территориях".
Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса прошли 11 ноября. В ДНР победил врио главы ДНР Денис Пушилин, в ЛНР – Леонид Пасечник.
В Москве результаты голосования восприняли с пониманием, назвав эти регионы сиротскими. Отвергнутыми Незалежной нарек их спикер Кремля Дмитрий Песков. Обратной была реакция Киева, Вашингтона и ЕС.
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