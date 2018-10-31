От Украины потребовали объявить России войну

Киев сам напросился

Словесная перепалка в прямом эфире закончилась призывом к наступательным действиям. Причем исходил он от российского политика.

Провокационную фразу произнес член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Правда, сказана она была с иронией, сенатор как бы дразнил своего оппонента, которым выступил украинский политолог Александр Охрименко. Во время оживленной дискуссии он сыпал обвинениями в адрес России.

Тут Клинцевич оскорбился, не выдержал и заявил: "Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявите".

Дальше – больше. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" разгорался настоящий скандал. Охрименко постоянно перебивал собеседника. Ведущая программы Ольга Скабеева пыталась поставить украинского эксперта на место, упрекнув в хамстве. Однако замечание не подействовало должным образом.

Вмешался Клинцевич. Он приблизился к невеже, ухватил его за бороду, дернув пару раз.

"Я еще и печень умею прощупать", – предупредил он.

Затем Скабеева еще раз сделала замечание Охрименко и перевела разговор в другое русло.