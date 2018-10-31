От Украины потребовали объявить России войну

Нибиру
- Портал в ад: пришельцы с Нибиру уже на Земле
- Все в огне: пришельцы с Нибиру испытали оружие на Земле
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
Словесная перепалка в прямом эфире закончилась призывом к наступательным действиям. Причем исходил он от российского политика.
Провокационную фразу произнес член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Правда, сказана она была с иронией, сенатор как бы дразнил своего оппонента, которым выступил украинский политолог Александр Охрименко. Во время оживленной дискуссии он сыпал обвинениями в адрес России.
Тут Клинцевич оскорбился, не выдержал и заявил: "Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявите".
Дальше – больше. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" разгорался настоящий скандал. Охрименко постоянно перебивал собеседника. Ведущая программы Ольга Скабеева пыталась поставить украинского эксперта на место, упрекнув в хамстве. Однако замечание не подействовало должным образом.
Вмешался Клинцевич. Он приблизился к невеже, ухватил его за бороду, дернув пару раз.
"Я еще и печень умею прощупать", – предупредил он.
Затем Скабеева еще раз сделала замечание Охрименко и перевела разговор в другое русло.
Над фигуристками поиздевалась соперница
Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют