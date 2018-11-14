Украинский парад на Красной площади мог привидеться Чорноволу под парами

Политики из Незалежной в очередной раз подтвердили подозрения по поводу своей полной неадекватности. По-другому невозможно объяснить их заявления о том, что украинская армия способна провести блицкриг на Москву. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.



"Комментировать по сути эти слова невозможно. Остается только выразить сожаление, что нынешняя Украина демонстрирует такие поразительные процессы, которые происходят в головах зомбированных людей", – приводит слова эксперта РИА "Новости".

Появление агрессивных планов в головах украинцев Иоффе связал с воздействием горячительных напитков или специальных препаратов. "Это явная неадекватность и ненормальность. Явная психическая зависимость от чего-то, потому что в нормальном состоянии никакой, даже отъявленный враг России, такого не может себе представить и позволить сказать", – заявил общественник.

О том, что Вооруженные силы Украины готовы устроить набег на Москву, заявил бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол. Комментируя итоги прошедших в минувшие выходные выборов руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, политик посетовал на то, что Киев не имеет власти на этих территориях.

"Занять эти территории мы не можем по одной причине: потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве", – указал Чорновол. В то же время он признал, что Украина пока к таким шагам не готова. Поэтому дипломатические меры и политика санкций – единственные инструменты, к которым может прибегнуть Киев.

Ранее министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян предложил украинцам, которые по разным причинам посещают Россию, взять автомат и "возвратить" Кубань и Москву, а потом уже говорить о необходимости поездок к "агрессору".