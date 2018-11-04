Украина заставит Крым мечтать о себе

Ради этого в Незалежной готовы на невозможное

В Незалежой созрел очередной план во возвращению полуострова. На этот раз своей идеей поделился украинский политик Святослав Пискун, в прошлом занимавший пост генпрокурора и место в Верховной Раде.

По его мнению, в обозримом будущем оторвать Крым от России не получится, так как тамошние жители в 2014 году действительно хотели стать россиянами и голосовали за это добровольно. Пискун объяснил, что результаты референдума на самом деле были справедливыми, поэтому ближайшие пару десятилетий возвращения полуострова ждать не стоит. Однако если заглянуть чуть дальше, то такой шанс есть, уверен Пискун.

Украина должна поступить следующим образом. Для начала следует подать на Россию в международный суд с требованием компенсации за присоединение полуострова.

"Там (в Крыму – прим. Утро.ру) было имущество украинских граждан, которые живут на нашей территории. Верните наше имущество. Там были земли, дома, бизнес – там было все. Хотите Крым? Платите триллионы!", – заявил политик в эфире Newsone.

Казалось бы, после требования денег говорить о возврате полуострова бессмысленно, что и предположил телеведущий, но Пискун развил мысль дальше. После того, как Россия проиграет суд и заплатит огромную сумму, Украина сможет ее инвестировать в собственное развитие и тем самым зажить лучше, чем россияне.

"Через три-четыре года снова выйдет народ Крыма — татары, русские, украинцы – и скажет: "Знаете что, уважаемые, мы пожили с вами десять лет, смотрите, Украина развивается, а у нас ганьба. Поэтому мы снова проводим референдум." <…> Люди скажут: "Мы хотим назад на Украину", – пофантазировал Пискун.

Выслушав "гениальный" план Пискуна до конца, ведущий резонно заметил, что киевским властям понадобятся неимоверные усилия для того, чтобы сделать страну процветающей. При этом он усомнился в том, что страдающая от коррупции страна сможет разумно потратить полученную компенсацию.