У вице-премьера Крыма арестовали счета и квартиры

Самого чиновника, подозреваемого в коррупции, оставили за решеткой

Суд в Москве наложил обеспечительный арест на банковские счета на сумму более 14 млн руб., а также на недвижимость, которые принадлежат заместителю председателя правительства республики Виталию Нахлупину и его супруге.



О такой мере ходатайствовали представители следственных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники. Тем временем Московский городской суд признал законным заключение вице-премьера Крыма под стражу. Таким образом, чиновник будет находиться под арестом до 16 декабря.

Защита настаивала на изменении меры пресечения, ссылаясь на плохое состояние здоровья Нахлупина и наличие у него на иждивении малолетних детей. Обвинение же аргументировало продление заключения тем, что замглавы республиканского правительства, находясь дома, может скрыть важные для следствия документы.

Виталия Нахлупина ранее арестовали по делу о получении взятки в размере 5 млн рублей. Вместе с ним в СИЗО отправились экс-заместитель министра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший первый заместитель председателя комитета конкурентной политики региона Ярослав Сливка. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

О противоправных действиях должностных лиц сообщила предпринимательница Елена Чернышева. Ей предъявлено обвинение в даче взятки (ст. 291 УК РФ). По словам бизнесвумен, в сентябре прошлого года Сливка предложил ей за денежное вознаграждение поучаствовать в конкурсе на выигрыш тендера по государственному контракту. Размер взятки Нахлупину за гарантию победы Чернышевой на тендере должен был составить 30% от стоимости контракта. Чернышева дала свое согласие.

Когда с предложенными ей организациями был заключен госконтракт и на их счета были перечислены деньги, Сливка потребовал от предпринимательницы обещанные 30%. Тогда Чернышева обратилась в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях со стороны Сливки и его сообщников. На оперативном эксперименте Чернышева передала Сливке 5 млн руб. в виде взятки, после чего его взяли с поличным.

По сведениям, полученным ТАСС от источников в правоохранительных органах, Ярослав Сливка согласился пойти на сделку со следствием. "Сливка намерен заключить сделку со следствием и дать показания на других фигурантов по делу. Сейчас следственные органы обсуждают с ним все условия сделки", – сообщил осведомленный источник.

Нахлупин через своего адвоката отрицает свою вину и какую-либо причастность к данным махинациям.