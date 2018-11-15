Сын премьера Чехии нашел счастье в Крыму

Скандал вокруг Андрея Бабиша получил неожиданное продолжение

По словам главы кабмина Чехии Андрея Бабиша, его 35-летний отпрыск не сбежал в Крым, а отправился туда, чтобы поправить здоровье. Высокопоставленный чиновник поделился снимками сына, когда тот якобы скрывался на российском полуострове.

"Мой сын не был похищен, он добровольно покинул Чешскую Республику. Полиция расследовала этот вопрос и сделала вывод о том, что похищения никогда не было", – заверил Бабиш в посте соцсети Facebook.

Премьер раскрыл семейную тайну, сообщив, что у его детей – и сына, и дочери – психическое расстройство. По заявлению политика, крымские каникулы его наследника удались на славу.

"Он был счастлив там", – написал глава правительства.

На днях в прессу просочилась информация, будто бы сын Бабиша укрывается в Крыму. Политик спрятал его насильно, пока заглаживал коррупционный скандал, который разгорелся в этом году.

В январе премьера лишили неприкосновенности. Его подозревают в махинации на сумму €2 миллиона. Деньги в виде субсидии от ЕС получила фирма "Гнездо аиста", которая была частью корпорации Бабиша Agrofertа, но покинула ее. А обогатившись за счет европейского финансирования, вернулась обратно.

Глава кабинета министров Чехии данные обвинения отрицает, оправдываясь тем, что "Гнездом аиста" владеют его дети от первого брака.