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Сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша прятался от допросов по делу отца в Крыму. Об этом сообщает чешское издание Seznam, которое провело собственное журналистское расследование.
По словам репортеров, 35-летнего мужчину вывезли в Москву, а затем на полуостров насильно. Сам он, дескать, никуда не хотел ехать, но его заставили, чтобы он не мог давать показания против своего отца. Андрея Бабиша, миллиардера и лидера правящего движения ANO, лишили в январе 2018 г. неприкосновенности, которую он имел как глава правительства Чехии.
По подозрению полиции, Бабиш провернул махинацию на €2 млн: такую субсидию от ЕС получила фирма "Гнездо аиста", которая входила в его корпорацию Agrofertа, но потом вышла из нее. Получив же помощь от ЕС как "малая фирма", организация вновь вошла в состав Agrofertа.
Премьер Бабиш обвинения в свой адрес отрицает. Ранее он указал, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям от первого брака. Но встретиться с сыном – владельцем фирмы полиция не смогла, поскольку он не проживает в стране.
Журналисты утверждают, что разыскали Бабиша-младшего в одной из европейских стран, где он живет с матерью. Он сказал, что был похищен сторонниками отца и вывезен в Крым, но смог бежать оттуда через Украину и приехать к матери.
Его отец, комментируя эти слова, сообщил, что его сын – наркоман, нуждается в лечении и постоянном присмотре. Кстати, его дочь тоже больна – у нее биполярное расстройство. Поэтому слова этих людей нельзя принимать во внимание.
Между тем полиция Чехии инициировала проверку выводов журналистов.
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