Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Чехия взбунтовалась против мигрантов из-за Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Ondrej Deml/CTK
Европу захлестывает вторая миграционная волна

Прага отказалась принимать беженцев из Африки, потому что в Чехию приезжает много украинцев.

Об этом в эфире "Радио Прага" заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Глава чешского правительства озвучил свое требование перед тем, как вылететь в Италию для переговоров по вопросам нелегальной миграции через Средиземное море с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте и главой кабмина Мальты Джозефом Мускатом.

Об отказе принимать беженцев с Ближнего Востока и африканских стран по квоте Евросоюза объявили и страны, входящие вместе с Чехией в Вышеградскую группу: Словакия, Венгрия и Польша, сообщает "Пятый канал".

В мае этого года Министерство труда Чехии начало подготовку программы, благодаря которой право на трудоустройство сроком на 2 года получат примерно 20 тысяч украинцев, отмечает РБК.

В самой Украине, согласно социологическим опросам, на учебу или работу в Чехию, Германию и Польшу собираются поехать в ближайшие 2 года 7% украинских граждан.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что обещания, данные во время Евромайдана, остались невыполненными, а страна "опустилась на самое "дно" Европы", напоминает РИА ФАН. По словам Азарова, рост заработных плат существенно ниже роста цен, тарифов и налогов, а реальная покупательная способность украинцев резко уменьшилась.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

За Солнцем нашли неизвестную планету

Небесное тело оказалось похожим на Землю

Россияне попали в крупную аварию в Турции

Туристы возвращались домой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей