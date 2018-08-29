Чехия взбунтовалась против мигрантов из-за Украины

Европу захлестывает вторая миграционная волна

Прага отказалась принимать беженцев из Африки, потому что в Чехию приезжает много украинцев.

Об этом в эфире "Радио Прага" заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Глава чешского правительства озвучил свое требование перед тем, как вылететь в Италию для переговоров по вопросам нелегальной миграции через Средиземное море с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте и главой кабмина Мальты Джозефом Мускатом.

Об отказе принимать беженцев с Ближнего Востока и африканских стран по квоте Евросоюза объявили и страны, входящие вместе с Чехией в Вышеградскую группу: Словакия, Венгрия и Польша, сообщает "Пятый канал".



В мае этого года Министерство труда Чехии начало подготовку программы, благодаря которой право на трудоустройство сроком на 2 года получат примерно 20 тысяч украинцев, отмечает РБК.

В самой Украине, согласно социологическим опросам, на учебу или работу в Чехию, Германию и Польшу собираются поехать в ближайшие 2 года 7% украинских граждан.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что обещания, данные во время Евромайдана, остались невыполненными, а страна "опустилась на самое "дно" Европы", напоминает РИА ФАН. По словам Азарова, рост заработных плат существенно ниже роста цен, тарифов и налогов, а реальная покупательная способность украинцев резко уменьшилась.