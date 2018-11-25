Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина обвинила российских пограничников в провокации

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Повреждения якобы получил украинский буксир

После того, как три корабля ВМС Незалежной незаконно пересекли границу РФ и вошли в территориальные воды, Киев решил, что лучшая атака – это нападение.

Украинцы заявили, что наши пограничники устроили опасную провокацию. Якобы российский корабль протаранил их буксир, который получил повреждения.

"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот", – говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины.

Представители Незалежной заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир выполняли всего лишь плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. И тут, видимо, на ровном месте агрессивные российские пограничники пошли на таран. Кроме того, украинцы утверждают, что о так называемом плановом переходе они предупредили заранее согласно международным нормам.

Напомним, ранее сообщалось, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и двигаются в сторону Керченского пролива. При этом они опасно маневрируют и игнорируют требования властей РФ, отметили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вы наш корабль протаранили: Незалежная обвинила пограничников РФ в провокации

Повреждения якобы получил украинский буксир

"Просто безумие": британцы рассказали о тысячах жертв "Новичка"

Охотники за Скрипалями подготовили безумную дозу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей