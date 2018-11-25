Вы наш корабль протаранили: Незалежная обвинила пограничников РФ в провокации

Повреждения якобы получил украинский буксир

После того, как три корабля ВМС Незалежной незаконно пересекли границу РФ и вошли в территориальные воды, Киев решил, что лучшая атака – это нападение.

Украинцы заявили, что наши пограничники устроили опасную провокацию. Якобы российский корабль протаранил их буксир, который получил повреждения.

"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот", – говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины.

Представители Незалежной заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир выполняли всего лишь плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. И тут, видимо, на ровном месте агрессивные российские пограничники пошли на таран. Кроме того, украинцы утверждают, что о так называемом плановом переходе они предупредили заранее согласно международным нормам.

Напомним, ранее сообщалось, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и двигаются в сторону Керченского пролива. При этом они опасно маневрируют и игнорируют требования властей РФ, отметили в погрануправлении ФСБ по Крыму.