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Украинские суда уходят из Керченского пролива

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Утлую флотилию Незалежной сопровождают российские корабли

Информация о заявке на проход через воды РФ, судя по всему, не подтвердилась.

По последним данным, с семи часов вечера "боевые" суда ВМС Украины начали маневры по выходу из Керченского пролива. При этом их сопровождают российские корабли. В Киеве уже назвали это "преследованием".

Позорное выдворение украинцы с достоинством окрестили "продолжением выполнения поставленной задачи", отмечает телеграм-канал Сolonelcassad.

О попытках "абордажа" российской стороной говорится на странице ВМС Украины в Facebook.

Тем временем командование ВМСУ не оставляет попытки провокаций. Украинская сторона все еще пытается выставить нашу страну агрессором. В Незалежной заявили, что российские пограничники обстреляли бронекатер "Бердянск" и ранили одного из членов экипажа.

"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Повреждены малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", – говорится в сообщении.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, сегодня утром три корабля Незалежной незаконно пересекли границу России и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря, нарушив конвенцию ООН по морскому праву. Наша страна анонсировала жесткий ответ на эту выходку.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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